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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

12.07.2026 10:29:00
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Haber Merkezi
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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin 7. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

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DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras kardeşinin öldüğü yalanını söyleyen gazetecinin ofisini bomboş bulunca Demir’in kendisinden bir nedenle saklandığını anlamıştır. Küçük izleri birleştirdiğinde mesajları atan kişi olarak Serhat’tan şüphelenecektir. Diğer taraftan Teoman, Serhat’ın Aras’la konuştuğu telefonu bulmuş ve kayıtlı tek numarayı aradığında karşısında Aras’ın sesini duymuştur. Serhat ve Aras’ın bir işler çevirdiğini düşünen Teoman o tarafa yönelecek; ancak Hakan’ın gazabından kurtulamayacaktır. Teoman’ın Aras’la sürekli yan yana olması onun için geçmişin perdesinin zaman zaman aralanmasına neden olmaktadır. Şebnem, Aras’ın kim olduğunu öğrendiğinde kocasıyla birlikte daha sert önlem almak zorunda kalacaktır. Ancak beklemedikleri üzere bu önlem de Teoman ve Aras’ı bir kez daha bir araya getirecektir. Üstelik bu defa Leyla da tüm yaşananların tam merkezindedir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK? 

Serhat, ifşa olacağını anlamış ve  bildikleri üzeriden  Hakan’la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat’ı Metin’le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat’ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur. Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır. Serhat’ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan’ın yaptığı bir hata Aras’ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras’ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 7. bölümü 12 Temmuz Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

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