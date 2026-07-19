Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat, ifşa olacağını anlamış ve bildikleri üzeriden Hakan’la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat’ı Metin’le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat’ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur. Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır. Serhat’ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan’ın yaptığı bir hata Aras’ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras’ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras ve Leyla sevgili rolü yapmaya başlamış, Akkaya villasında kimsesiz çocuklar yararına yapılan defileye el ele gelmişlerdir. Ancak Aras’ın orada Teoman tarafından darp edilmesi Akkaya Ailesi için büyük bir skandala neden olur. Bu nedenle Akkayalar, Aras’tan yardım istemek zorunda kalırlar. Onun yardım etmeyi kabul etmesiyle geçmiş sırrının gün yüzüne çıkma tehlikesi baş gösterir. Ancak asıl büyük tehlike Aras’a doğru yaklaşmaktadır.

Diğer yandan ise Teoman kavga ederek akıllandıramadığı Aras’ın canını yakmak için yeni ve tehlikeli bir oyuna girişir. Ve bu oyun sonunda asıl canı yanan henüz farkına varmasa da kendisi olacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 8. bölümü 19 Temmuz Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.