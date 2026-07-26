Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras ve Leyla sevgili rolü yapmaya başlamış, Akkaya villasında kimsesiz çocuklar yararına yapılan defileye el ele gelmişlerdir. Ancak Aras’ın orada Teoman tarafından darp edilmesi Akkaya Ailesi için büyük bir skandala neden olur. Bu nedenle Akkayalar, Aras’tan yardım istemek zorunda kalırlar. Onun yardım etmeyi kabul etmesiyle geçmiş sırrının gün yüzüne çıkma tehlikesi baş gösterir. Ancak asıl büyük tehlike Aras’a doğru yaklaşmaktadır.

Diğer yandan ise Teoman kavga ederek akıllandıramadığı Aras’ın canını yakmak için yeni ve tehlikeli bir oyuna girişir. Ve bu oyun sonunda asıl canı yanan henüz farkına varmasa da kendisi olacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yurdun kapatılacağı haberi, Aras ve arkadaşlarının hayatını altüst eder. Çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması, Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmez. Kardeşini bulmak için bu şehirde kalmak zorunda olan Aras, hayatının en önemli arayışıyla arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalır. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, geceyi yurdun bahçesinde geçirmeye karar verir. Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır. Ancak bu olaya beklenmedik bir isim de dahil olur, Teoman. Teoman burada, kendisinin bile beklemediği bir gerilimin ortasında kalır. Bu gerilim Teoman'ın bastırdığı duygularının kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır.

Öte yandan Leyla, yurt çocuklarının öfkesinin hedefindedir. Aras'ın başına gelenlerden Akkayaları sorumlu tutan çocuklar, Leyla'yı aralarına almak istemez. Aras ise Leyla'yı korumak için kendisinden uzak tutmaya çalışır. Aras’ın onu korumak için attığı her adım, Leyla'nın Aras'a olan kırgınlığını daha da büyütecektir. Tam da bu sırada Leyla'nın duyacağı bir cümle, Aras'ın gerçek duygularıyla ilgili bütün dengeleri değiştirecektir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 9. bölümü 26 Temmuz Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.