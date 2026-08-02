Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yurdun kapatılacağı haberi, Aras ve arkadaşlarının hayatını altüst eder. Çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması, Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmez. Kardeşini bulmak için bu şehirde kalmak zorunda olan Aras, hayatının en önemli arayışıyla arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalır. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, geceyi yurdun bahçesinde geçirmeye karar verir. Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır. Ancak bu olaya beklenmedik bir isim de dahil olur, Teoman. Teoman burada, kendisinin bile beklemediği bir gerilimin ortasında kalır. Bu gerilim Teoman'ın bastırdığı duygularının kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras, kardeşi Demir’in nerede olduğunu bilen tek kişi olan Serhat’a Teoman sayesinde ulaşmıştır. Ancak bilgi alamadan Hakan Akkaya onu alıp götürmüştür. Aras’ın önünde artık tek bir yol vardır: Akkaya Villası’na sızmak. Fakat bu girişimi Akkaya Ailesi’yle arasında bir kere daha çok büyük bir çatışmaya yol açar. Ve onu Leyla’yla geri dönüşü zor bir yolun eşiğine getirir. Leyla, Aras’a olan güvenini ilk kez sorgular. Aras, aşkıyla sevdiklerinin iyiliği arasında zor bir tercihle yüz yüze kalır. Leyla ise bu kez hiç olmadığı kadar kararlıdır. Aras’ın hem hislerinden hem de sözlerinden emin olmak için onu sonuna kadar zorlar. Aras’ın en baştan beri kendisinden gizlediği o büyük sırrını öğrenmek istemektedir. Lakin bu yolun sonu ikisi için de tehlikeli bir yere çıkacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 10. bölümü 2 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.