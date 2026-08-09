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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

9.08.2026 19:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin 11. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras, kardeşi Demir’in nerede olduğunu bilen tek kişi olan Serhat’a Teoman sayesinde ulaşmıştır. Ancak bilgi alamadan Hakan Akkaya onu alıp götürmüştür. Aras’ın önünde artık tek bir yol vardır: Akkaya Villası’na sızmak. Fakat bu girişimi Akkaya Ailesi’yle arasında bir kere daha çok büyük bir çatışmaya yol açar. Ve onu Leyla’yla geri dönüşü zor bir yolun eşiğine getirir. Leyla, Aras’a olan güvenini ilk kez sorgular. Aras, aşkıyla sevdiklerinin iyiliği arasında zor bir tercihle yüz yüze kalır. Leyla ise bu kez hiç olmadığı kadar kararlıdır. Aras’ın hem hislerinden hem de sözlerinden emin olmak için onu sonuna kadar zorlar. Aras’ın en baştan beri kendisinden gizlediği o büyük sırrını öğrenmek istemektedir. Lakin bu yolun sonu ikisi için de tehlikeli bir yere çıkacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK? 

Kazanın ardından herkes kendi yaralarıyla baş etmeye çalışırken, geçmişin gölgesi Akkaya Ailesi‘nin üzerine yeniden düşer. Babasının kendisinden büyük bir sır sakladığına inanan Teoman, geçmişine dair sarsıcı izlerin peşine düşer. Aras, Serhat’ın güçlükle verdiği gizemli bir kelimenin ardındaki anlamı çözmeye çalışır. Ve kardeşine ulaşabileceği yeni bir yol bulur. Leyla ile Aras arasındaki güven sınanır. Akkayaların aile dostlarının oğlu Doğukan’ın gelişi dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olur. Akkaya Ailesi‘nin içindeki çatlaklar derinleşir. Saklanan gerçekler yüzeye yaklaşır. Birbirlerinden habersiz ilerleyen Aras ile Teoman’ın yolları, geçmişin izlerini taşıyan aynı mekânda beklenmedik biçimde kesişir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 11. bölümü 9 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

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