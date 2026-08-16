Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kazanın ardından herkes kendi yaralarıyla baş etmeye çalışırken, geçmişin gölgesi Akkaya Ailesi‘nin üzerine yeniden düşer. Babasının kendisinden büyük bir sır sakladığına inanan Teoman, geçmişine dair sarsıcı izlerin peşine düşer. Aras, Serhat’ın güçlükle verdiği gizemli bir kelimenin ardındaki anlamı çözmeye çalışır. Ve kardeşine ulaşabileceği yeni bir yol bulur. Leyla ile Aras arasındaki güven sınanır. Akkayaların aile dostlarının oğlu Doğukan’ın gelişi dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olur. Akkaya Ailesi‘nin içindeki çatlaklar derinleşir. Saklanan gerçekler yüzeye yaklaşır. Birbirlerinden habersiz ilerleyen Aras ile Teoman’ın yolları, geçmişin izlerini taşıyan aynı mekânda beklenmedik biçimde kesişir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras, yıllardır aradığı kardeşinden geriye kalan küçücük bir iz sayesinde umuduna yeniden tutunur. Demir’in bir zamanlar yaşadığı yere ulaşmak, onu kardeşine yaklaştırır. Karşısına cevaplanması giderek zorlaşan sorular çıkar. Her yolun aynı insanlara uzanması tesadüf müdür, yoksa birileri Aras’tan çok daha büyük bir gerçeği mi saklamaya çalışmaktadır?

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 12. bölümü 16 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.