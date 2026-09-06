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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

6.09.2026 10:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

Daha 17 dizisinin 15. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

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DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Demir’in ses kaydı, Aras’ı kardeşine hiç olmadığı kadar yaklaştırır. Ancak kayıtta duyulmayan, cızırtılı kısım geçmişteki sırrı koruyordur. Bu sır, bugün kurulan hayatları da sarsmak üzeredir. Aras, hem kaydın ardındaki gerçeği öğrenmek hem de kardeşini bulmak için zamana karşı yarışır. Hakan ve Şebnem ise yıllardır sakladıkları sırrın ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze alır.

Leyla, Aras’ın uyarılarının ardındaki tehlikeyi anlayacaktır. Aras ile Teoman’ın yolları beklenmedik bir anda yeniden kesişir. Geçmişin yeniden gündeme geldiği bu sırada, düşünmeden söylenen tek bir kelime bütün dengeleri bozacak mıdır?

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK? 

Kardeşinin izini sürerken ağır bir hayal kırıklığı yaşayan Aras, en zor anında yanında bulduğu Leyla’ya ilk kez içini açar. İkili giderek yakınlaşır. Serhat’tan gelen bir haber, Aras’ın umutlarını yeniden canlandırır. Ancak Hakan ve Şebnem, sırlarını korumak için tehlikeli bir plan hazırlamaktadır.

Teoman’ın evde düzenlediği habersiz parti bütün hesapları altüst eder. Deniz, Aras’ın peşinden giderken kendini beklenmedik bir krizin ortasında bulur. Aynı gece Akkaya villasında gerçeğin peşine düşen Aras, açacağı kapının ardında neyle karşılaşacaktır? 

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 15. bölümü 6 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

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