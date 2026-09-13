Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kardeşinin izini sürerken ağır bir hayal kırıklığı yaşayan Aras, en zor anında yanında bulduğu Leyla’ya ilk kez içini açar. İkili giderek yakınlaşır. Serhat’tan gelen bir haber, Aras’ın umutlarını yeniden canlandırır. Ancak Hakan ve Şebnem, sırlarını korumak için tehlikeli bir plan hazırlamaktadır.

Teoman’ın evde düzenlediği habersiz parti bütün hesapları altüst eder. Deniz, Aras’ın peşinden giderken kendini beklenmedik bir krizin ortasında bulur. Aynı gece Akkaya villasında gerçeğin peşine düşen Aras, açacağı kapının ardında büyük bir şok yaşar.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras, Teoman'ın kardeşi olduğundan artık emindir. Kardeşini bulmuş olmanın rahatlığı Aras'ın yüzüne yansır.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 16. bölümü 13 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.