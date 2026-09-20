Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıllardır aradığı kardeşinin Teoman olduğunu anlayan Aras, büyük kavuşmanın sevincini yaşayamadan kendisini yeni bir kâbusun içinde bulur. Hakan ve Şebnem, yaşananların ardından sırlarını korumak ve ailelerini bir arada tutmak için harekete geçer. Aras, kardeşine ulaşmanın bir yolunu aramaktadır. Bu sırada Sıla’nın Deniz’i okulda küçük düşürmek için yaptığı hamle, Teoman’ın beklenmedik çıkışıyla bambaşka bir hâl alır.

Şebnem, Teoman ve Leyla’yı Aras’tan uzaklaştırmaya çalışır. Teoman’ın Aras’la kendi hesabını görmeye karar vermesi bütün planları yeniden değiştirecektir. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya geldiğinde Aras’ın önünde eskisinden de zor bir yol belirecektir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hakan’ın tehdidine rağmen kardeşinden vazgeçmeyen Aras, Teoman’a yakın kalabilmek için Akkayaların evinde çalışmaya başlar. Bu karar, Aras’ın bu zamana kadar güven bağı kurduğu hemen herkesle arasının açılmasına neden olur. Deniz, Aras’ın sakladığı gerçeğe adım adım yaklaşır. Aras’ın kendisini korumaya çalışmasının nedenini anlayamayan Teoman, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında iki kardeş bir kez daha beklenmedik biçimde yan yana gelir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 17. bölümü 20 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.