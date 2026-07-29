Daima Genç filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Henk Pretorius üstleniyor. Peki, Daima Genç filminin konusu ne? Daima Genç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DAİMA GENÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Forever Young, yeniden genç olma imkanıyla karşı karşıya olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Yetmiş yaşındaki Robyn, hayatının değişmesini sağlayacak bir teklifle karşı karşıyadır. Ona gizli bir formül sayesinde yeniden genç olma şansı sunulur. Robyn bunu hayatını yeniden yazma ve en derin pişmanlığıyla yüzleşme şansını olarak görse de, kocası karşı çıkar.

DAİMA GENÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bernard Hill

Mark Jackson

Stephanie Beacham

DAİMA GENÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Daima Genç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.