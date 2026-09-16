Danışman filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Cormac McCarthy üstleniyor. Peki, Danışman filminin konusu ne? Danışman filminin oyuncuları kim?
Danışman FİLMİNİN KONUSU NE?
Uyuşturucu işine karışan bir avukat, işlerin sarpa sardığını görünce geri çekilmek ister, fakat artık çok geçtir. Olaylar onun boyunu çok aşmıştır...
DANIŞMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cameron Diaz
Penélope Cruz
Brad Pitt
Javier Bardem
Michael Fassbender
John Leguizamo
Natalie Dormer
Bruno Ganz
Dean Norris
Edgar Ramirez
Sam Spruell
Goran Visnjic
Rubén Blades
DANIŞMAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Danışman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.