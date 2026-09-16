Danışman filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Cormac McCarthy üstleniyor. Peki, Danışman filminin konusu ne? Danışman filminin oyuncuları kim?

Danışman FİLMİNİN KONUSU NE?

Uyuşturucu işine karışan bir avukat, işlerin sarpa sardığını görünce geri çekilmek ister, fakat artık çok geçtir. Olaylar onun boyunu çok aşmıştır...

DANIŞMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cameron Diaz

Penélope Cruz

Brad Pitt

Javier Bardem

Michael Fassbender

John Leguizamo

Natalie Dormer

Bruno Ganz

Dean Norris

Edgar Ramirez

Sam Spruell

Goran Visnjic

Rubén Blades

DANIŞMAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Danışman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.