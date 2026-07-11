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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim?

11.07.2026 20:39:00
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Haber Merkezi
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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Filmin senaristliğini Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk üstleniyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim? 

DAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

DAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca Ekmekçi

Ahmet Varlı

Beste Bereket

Turgut Tunçalp

DAYI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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