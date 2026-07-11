Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Filmin senaristliğini Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk üstleniyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin oyuncuları kim?
DAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.
DAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ufuk Bayraktar
Gizem Karaca Ekmekçi
Ahmet Varlı
Beste Bereket
Turgut Tunçalp
DAYI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.