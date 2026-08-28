Değişim Rüzgarı filminin yönetmen koltuğunda Alex Ranarivelo oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Andrews üstleniyor. Peki, Değişim Rüzgarı filminin konusu ne? Değişim Rüzgarı filminin oyuncuları kim?
DEĞİŞİM RÜZGARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Soğuk Savaş döneminde, Alman bir rock grubunun Andrej adında hapisteki bir arkadaşıyla olan ilişkisi, Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında umut, barış ve birliğin sembolü haline gelen ikonik bir şarkıya ilham verir.
DEĞİŞİM RÜZGARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dominic West
Ed Speleers
Ludwig Trepte
Alexander Dreymon
David Kross
Luke Brandon Field