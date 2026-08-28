Değişim Rüzgarı filminin yönetmen koltuğunda Alex Ranarivelo oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Andrews üstleniyor. Peki, Değişim Rüzgarı filminin konusu ne? Değişim Rüzgarı filminin oyuncuları kim?

DEĞİŞİM RÜZGARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Soğuk Savaş döneminde, Alman bir rock grubunun Andrej adında hapisteki bir arkadaşıyla olan ilişkisi, Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında umut, barış ve birliğin sembolü haline gelen ikonik bir şarkıya ilham verir.

DEĞİŞİM RÜZGARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominic West

Ed Speleers

Ludwig Trepte

Alexander Dreymon

David Kross

Luke Brandon Field