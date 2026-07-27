Deniz Feneri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Aloupis üstleniyor. Peki, Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DENİZ FENERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir genç kız ve erkek Kaliforniye kıyılarındaki bir deniz fenerini fotoğraflamak için çıktıkları yolculukta, hayata dair farklı olasılıkların olduğunu keşfederler.

DENİZ FENERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evan Peters

Juno Temple

Don Stark

DENİZ FENERİ IMDb PUANI KAÇ?

Deniz Feneri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.