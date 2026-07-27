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Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim?

Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim?

27.07.2026 12:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim?

Deniz Feneri (Safelight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deniz Feneri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim?
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Deniz Feneri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Aloupis üstleniyor. Peki, Deniz Feneri filminin konusu ne? Deniz Feneri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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DENİZ FENERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir genç kız ve erkek Kaliforniye kıyılarındaki bir deniz fenerini fotoğraflamak için çıktıkları yolculukta, hayata dair farklı olasılıkların olduğunu keşfederler. 

DENİZ FENERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evan Peters

Juno Temple

Don Stark

DENİZ FENERİ IMDb PUANI KAÇ?

Deniz Feneri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

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