Denizde İsyan Davası filminin yönetmen koltuğunda William Friedkin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Herman Wouk üstleniyor. Peki, Denizde İsyan Davası filminin konusu ne? Denizde İsyan Davası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DENİZDE İSYAN DAVASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Denizde İsyan Davası, bir deniz subayının hikayesini konu ediyor. Dünya Savaşı sırasında bir deniz subayı, gemiyi ve mürettebatını tehlikeye atarak dengesiz davrandığına inandığı bir gemi kaptanının komutasını devraldığı için isyandan yargılanır.

DENİZDE İSYAN DAVASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kiefer Sutherland

Jake Lacy

Jason Clarke

DENİZDE İSYAN DAVASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Denizde İsyan Davası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.