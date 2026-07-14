Dışarıda filminin yönetmen koltuğunda Quinn Lasher oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mike Scannell üstleniyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DIŞARIDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Dışarıda, içine düştükleri tuzaktan kurtulmaya çalışan anne ve iki kızının hikayesini anlatıyor. Laura ve iki küçük kızı tatil yapmak için uzak bir göl evine gider. Genç anne eve vardıklarından burada yıllar önce yaşayan ailenin çocuğunun kaybolduğunu öğrenir. Laura, duydukları hakkında tedirgin olsa da bunun tatillerini bozmasına izin vermez. Anne ve kızları eve yerleştikten bir sonra tuhaf durumlar yaşamaya başlar. Zaman geçtikçe kabus dolu anlar yaşamaya başlayan aile kim olduğunu bilmedikleri bir psikopat tarafından korkunç bir tuzağa düşürülmüştür. Eşinden haber alamayan Shawn apar topar göl evine gittiğinde gördükleri karşısında dehşete düşer. Anne ve iki küçük kızın hayatta kalabilmek için savaşmaktan başka çaresi yoktur.

DIŞARIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yvonne Strahovski

Justin Bruening

Abigail Pniowsky

DIŞARIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dışarıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.