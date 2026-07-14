Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

14.07.2026 18:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

Dışarıda (He's Out There) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dışarıda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dışarıda filminin yönetmen koltuğunda Quinn Lasher oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mike Scannell üstleniyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

DIŞARIDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Dışarıda, içine düştükleri tuzaktan kurtulmaya çalışan anne ve iki kızının hikayesini anlatıyor. Laura ve iki küçük kızı tatil yapmak için uzak bir göl evine gider. Genç anne eve vardıklarından burada yıllar önce yaşayan ailenin çocuğunun kaybolduğunu öğrenir. Laura, duydukları hakkında tedirgin olsa da bunun tatillerini bozmasına izin vermez. Anne ve kızları eve yerleştikten bir sonra tuhaf durumlar yaşamaya başlar. Zaman geçtikçe kabus dolu anlar yaşamaya başlayan aile kim olduğunu bilmedikleri bir psikopat tarafından korkunç bir tuzağa düşürülmüştür. Eşinden haber alamayan Shawn apar topar göl evine gittiğinde gördükleri karşısında dehşete düşer. Anne ve iki küçük kızın hayatta kalabilmek için savaşmaktan başka çaresi yoktur.

DIŞARIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yvonne Strahovski

Justin Bruening

Abigail Pniowsky

DIŞARIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dışarıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

 

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim? Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Uçuş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?
Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?
Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim? Kayıp Şehir Z (The Lost City Of Z) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Şehir Z filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Şehir Z filminin konusu ne? Kayıp Şehir Z filminin oyuncuları kim?
Çırak filminin konusu ne? Çırak filminin oyuncuları kim?
Çırak filminin konusu ne? Çırak filminin oyuncuları kim? Çırak (The Protégé) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çırak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çırak filminin konusu ne? Çırak filminin oyuncuları kim?