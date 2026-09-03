Disco Boy filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Giacomo Abbruzzese üstleniyor. Peki, Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DISCO BOY FİLMİNİN KONUSU NE?

Disco Boy, farklı hayatlara sahip olan ve beklenmedik bir yerde yolları kesişen Aleksei ve Jomo'nun hikayesini konu ediyor. Avrupa'da sancılı bir yolculuğun ardından Aleksei, Yabancı Lejyon'a katılmak için Paris'e gelir. Nijer Deltası'ndaki Jomo ise, köyünü ve ailesinin hayatını tehdit eden petrol şirketlerine karşı mücadele ederken kardeşi Udoka kaçma hayalleri kurar. Bu süreçte artık bir komando olan ve bu bölgede görevlendirilen Aleksei ile Jomo'nun kaderleri kesişir.

DISCO BOY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Franz Rogowski

Morr N’Diaye

Laetitia Ky

DISCO BOY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Disco Boy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.