Cumhuriyet Gazetesi Logo
Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim?

Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim?

3.09.2026 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim?

Disco Boy filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Disco Boy filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Disco Boy filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Giacomo Abbruzzese üstleniyor. Peki, Disco Boy filminin konusu ne? Disco Boy filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

DISCO BOY FİLMİNİN KONUSU NE?

Disco Boy, farklı hayatlara sahip olan ve beklenmedik bir yerde yolları kesişen Aleksei ve Jomo'nun hikayesini konu ediyor. Avrupa'da sancılı bir yolculuğun ardından Aleksei, Yabancı Lejyon'a katılmak için Paris'e gelir. Nijer Deltası'ndaki Jomo ise, köyünü ve ailesinin hayatını tehdit eden petrol şirketlerine karşı mücadele ederken kardeşi Udoka kaçma hayalleri kurar. Bu süreçte artık bir komando olan ve bu bölgede görevlendirilen Aleksei ile Jomo'nun kaderleri kesişir.

DISCO BOY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Franz Rogowski

Morr N’Diaye

Laetitia Ky

DISCO BOY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Disco Boy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin konusu ne? Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin oyuncuları kim?
Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin konusu ne? Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin oyuncuları kim? Wikileaks: Beşinci Kuvvet (The Fifth Estate) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin konusu ne? Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin oyuncuları kim?
Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim?
Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim? Korku Terapisi (Regression) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korku Terapisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Korku Terapisi filminin konusu ne? Korku Terapisi filminin oyuncuları kim?
Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeraltı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?
Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeraltı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonunu sezon finaliyle tamamlayan dizinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeraltı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?