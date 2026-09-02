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Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...
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Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

2.09.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

Yaz sezonunun sona ermesi ve eylül ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte televizyon dünyasında yeni yayın dönemi heyecanı başladı. Mayıs ve haziran aylarında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir mola veren fenomen yapımlar ile izleyici karşısına ilk kez çıkacak iddialı yeni diziler, ardı ardına yayın tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Popüler yapımların yeni sezon tarihlerinin yanı sıra Tuzlu Kahve, Mercan Köşk, Evlilik Güzeldir, Haysiyet, Güneşin Doğduğu Yer ve Sevdam Karadeniz gibi yepyeni projelerin ekran macerasına başlayacağı günler netleşti. İşte kanalların güncellenen yayın takvimleri ve yeni sezonda ekrana gelecek diziler...

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mercan Köşk dizisi ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlilik Güzeldir dizisi 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında ilk kez seyirciyle buluşacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haysiyet dizisi iddialı başlangıcıyla 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz dizisi bu sezon ilk defa izleyicisi ile 14 Eylül Pazartesi, Now TV ekranlarında buluşacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi 10 Eylül Perşembe günü ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 3. SEZON 64. BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir dizisi 3. sezonunun açılışını yapacağı 64. bölümüyle 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 5. SEZON 139. BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonunun ilk bölümü olan 139. bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 7. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı dizisi 7. sezonunun ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

A.B.İ. DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A.B.İ. dizisi 2. sezonuyla 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisi 2. sezonunun ilk bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güller ve Günahlar dizisi 2. sezonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicileriyle yeniden bir araya gelecek.

Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

DİZİLERİN YAYIN TARİHLERİ

Tuzlu Kahve: 1 Eylül Salı, Star TV

Mercan Köşk: 5 Eylül Cumartesi, ATV

Evlilik Güzeldir: 7 Eylül Pazartesi, TRT 1

Haysiyet: 8 Eylül Salı, Kanal D

Güneşin Doğduğu Yer: 10 Eylül Perşembe, ATV

Sevdam Karadeniz: 14 Eylül Pazartesi, Now TV

Uzak Şehir: 14 Eylül 2026 Pazartesi, Kanal D

Kızılcık Şerbeti: 18 Eylül 2026 Cuma, Show TV

Gönül Dağı: 5 Eylül Cumartesi, TRT 1

A.B.İ.: 8 Eylül 2026 Salı, ATV

Taşacak Bu Deniz: 18 Eylül 2026 Cuma, TRT 1 

Güller ve Günahlar: 12 Eylül Cumartesi, Kanal D

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