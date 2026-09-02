Dizilerin yeni sezon ve başlangıç tarihleri ne zaman? 2026-2027 sezonunda ekranlara gelecek yerli diziler...

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mercan Köşk dizisi ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek.
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evlilik Güzeldir dizisi 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında ilk kez seyirciyle buluşacak.
HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Haysiyet dizisi iddialı başlangıcıyla 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevdam Karadeniz dizisi bu sezon ilk defa izleyicisi ile 14 Eylül Pazartesi, Now TV ekranlarında buluşacak.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güneşin Doğduğu Yer dizisi 10 Eylül Perşembe günü ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.
UZAK ŞEHİR DİZİSİ 3. SEZON 64. BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzak Şehir dizisi 3. sezonunun açılışını yapacağı 64. bölümüyle 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 5. SEZON 139. BÖLÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonunun ilk bölümü olan 139. bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 7. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gönül Dağı dizisi 7. sezonunun ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
A.B.İ. DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
A.B.İ. dizisi 2. sezonuyla 8 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisi 2. sezonunun ilk bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Güller ve Günahlar dizisi 2. sezonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicileriyle yeniden bir araya gelecek.
DİZİLERİN YAYIN TARİHLERİ
Tuzlu Kahve: 1 Eylül Salı, Star TV
Mercan Köşk: 5 Eylül Cumartesi, ATV
Evlilik Güzeldir: 7 Eylül Pazartesi, TRT 1
Haysiyet: 8 Eylül Salı, Kanal D
Güneşin Doğduğu Yer: 10 Eylül Perşembe, ATV
Sevdam Karadeniz: 14 Eylül Pazartesi, Now TV
Uzak Şehir: 14 Eylül 2026 Pazartesi, Kanal D
Kızılcık Şerbeti: 18 Eylül 2026 Cuma, Show TV
Gönül Dağı: 5 Eylül Cumartesi, TRT 1
A.B.İ.: 8 Eylül 2026 Salı, ATV
Taşacak Bu Deniz: 18 Eylül 2026 Cuma, TRT 1
Güller ve Günahlar: 12 Eylül Cumartesi, Kanal D