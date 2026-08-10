Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?

Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?

10.08.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?

Doğanın Kanunu dizisinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Doğanın Kanunu için beklenmeyen bir final kararı geldi. Dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği ise merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranlara 10 Haziran 2026 tarihinde iddialı bir başlangıç yapan proje, ikinci haftasında büyük bir ivme yakalayarak iki puandan fazla artış kaydetmişti.

Ancak sert bir düşüş yaşayan ve bir türlü eski popüler çıkışını yakalayamayan yapım, son yayımlanan bölümünde 3,57 reytinge gerileyerek reyting yarışında geride kalmıştı.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yapım, 2 Eylül 2026 Salı günü yayınlanacak olan 13. bölümüyle birlikte televizyon macerasına son noktayı koyacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

Onur Berk Arslanoğlu

İlgili Konular: #final #Doğanın Kanunu

İlgili Haberler

TUGFO Bayreuth ve Berlin’de hayranlıkla alkışlandı
TUGFO Bayreuth ve Berlin’de hayranlıkla alkışlandı Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20’nci Avrupa turnesine başladığı Almanya’nın ünlü besteci Wagner ve ünlü piyano atölyesi Steingraeber ile tanınan klasik müzik merkezi Bayreuth da kapalı gişe verdiği üç konserde ve sekizinci kez davet edildiği Berlin de hayranlıkla alkışlandı.
Şarkıcı Yalın sonbaharda Anadolu turnesine çıkacak
Şarkıcı Yalın sonbaharda Anadolu turnesine çıkacak Yalın, Konya, Eskişehir ve Adana'da sahne alacak.
Yaz döneminin iddialı yapımı için final kararı...
Yaz döneminin iddialı yapımı için final kararı... Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Star TV dizisi Doğanın Kanunu için erken final kararı çıktı. Reytinglerdeki dalgalanmaların ardından yapımın ekranlara veda edeceği tarih netleşti.