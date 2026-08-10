Star TV ekranlarının yeni dizisi Doğanın Kanunu için beklenmeyen bir final kararı geldi. Dizinin ne zaman ekranlara veda edeceği ise merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisi final mi yapıyor? Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranlara 10 Haziran 2026 tarihinde iddialı bir başlangıç yapan proje, ikinci haftasında büyük bir ivme yakalayarak iki puandan fazla artış kaydetmişti.

Ancak sert bir düşüş yaşayan ve bir türlü eski popüler çıkışını yakalayamayan yapım, son yayımlanan bölümünde 3,57 reytinge gerileyerek reyting yarışında geride kalmıştı.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yapım, 2 Eylül 2026 Salı günü yayınlanacak olan 13. bölümüyle birlikte televizyon macerasına son noktayı koyacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

Onur Berk Arslanoğlu