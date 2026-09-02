Doğanın Kanunu dizisi final bölümü ile ekranlara veda edecek. Peki, Doğanın Kanunu dizisi ne zaman final yapacak? Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu dizisi 13. bölümü ile 2 Eylül akşama ekranlara veda edecek.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, olumsuz sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından yıllar sonra yeniden karşılaşan Yaman ile Doğa'nın hikâyesini ele almaktadır. Farklı sosyokültürel geçmişlere ve zıt karakterlere sahip olan ikilinin geçmişlerindeki sırlarla yüzleşme süreci ve aralarında zamanla gelişen karmaşık ilişki, olay örgüsünün merkezinde yer alır.