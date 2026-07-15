Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaman'iın Doğa'ya çiftliğin yönetimini birakmasının ardından su pompasının sabotaja uğraması büvük bir krize vol açar. Doğa ilk liderlik sinavinı verirken, sabotajdan Mert'i sorumlu tutan Yaman'ı güclükle durdurur. Cözüm icin umutlar, su kavnačını kontrol eden Deli Nazmi've bağlanır. Ancak Nazmi, Doğa'vı villar önce kavbettiči kızı Kezban sanınca Doğa ve Yaman kendilerini sahte bir evlilik ovununun icinde bulurlar. Bu sirada Perihan ile Hulusi yakınlaşırken, Nesrin'in öğrendiğ dedikodular çiftliğin geleceğini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Tüm bu gelişmelerin ardından Doğa, geçmişe dair büyük bir sırrın izine ulaşır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa, Yaman'ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa'va hem Yaman'la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme firsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın degerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.

Mert, çiftlik arazisiyle ilgili planlarını sürdürürken Nesrin de Saffet'e ait hisseleri satmak için harekete geçer. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hulusi ve Perihan' ın yarım kalan askı da veniden gündeme gelir.

Kecilik Ciftliči'nde herkes kendi hesabinin pesinden giderken, Yaman'in Doğa'nın can düşmanı Müge'yle paylaşacağı sır, dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 6. bölümü 15 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.