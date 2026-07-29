Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner. Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır. Perihan ile Hulusi’nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa’yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi’ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa ve Yaman'ın rehin tutulması, Hulusi'nin gecmisinden gelen eski bir hesaplaşmanın kapısını aralarken ikili, kendilerini giderek büvüyen bir tehlikenin içinde bulur. Yaman'ın, Doğa'yı korumaya çalışırken denize düsmesi ve Doğa'nın hic düşünmeden pesinden atlaması, aralarındaki iliskivi de bambaşka bir noktaya taşır.

Çiftliğe döndüklerinde Yaman, Doğa'ya yeni sorumluluklar verirken aile içindeki kırgınlıklar giderek büyür. Nesrin'in, Saffet'i hisselerini satmaya ikna ederek Mert'le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 8. bölümü 29 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.