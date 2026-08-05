Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğa ve Yaman'ın rehin tutulması, Hulusi'nin gecmisinden gelen eski bir hesaplaşmanın kapısını aralarken ikili, kendilerini giderek büvüyen bir tehlikenin içinde bulur. Yaman'ın, Doğa'yı korumaya çalışırken denize düsmesi ve Doğa'nın hic düşünmeden pesinden atlaması, aralarındaki iliskivi de bambaşka bir noktaya taşır.

Çiftliğe döndüklerinde Yaman, Doğa'ya yeni sorumluluklar verirken aile içindeki kırgınlıklar giderek büyür. Nesrin'in, Saffet'i hisselerini satmaya ikna ederek Mert'le gizlice anlaşması ise çiftliğin geleceğini tehlikeye atar. Durumu öğrenen Yaman, satışı engellemek için harekete geçer. Ancak onu hiç beklemediği büyük bir sürpriz beklemektedir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Saffet'in Keçilik'teki hissesini Doğa'ya sattığının ortaya çıkması, Demir ailesinde büyük bir kırılma yaratır. Yaman, Doğa'yı toprakları ele geçirmekle suçlarken Doğa, hisseyi yalnızca Mert'in eline geçmesini engellemek için aldığını ve gerekirse tapuyu aileye devredebileceğini söyler. Ancak Nesrin'in şehirde yeni bir hayat kurma isteğinden vazgeçmemesi ve Saffet'in ilk kez karısının yanında durması, aile içindeki kırılmayı derinleştirir.

Perihan ve Yaman, Hulusi'nin satıştan haberdar olduğunu öğrenince işin altında daha büyük bir plan olduğunu düşünürler. Bu nedenle açık çatışmadan kaçınır ve doğru zamanı beklemeye karar verirler. Doğa ise tüm baskıya rağmen Keçilik'i büyütme hedefinden vazgeçmez; Vera'yla birlikte yeni turizm projeleri geliştirir ve "Balayı Detoksu" konsepti için tanıtım filmi hazırlıklarına başlar.

Çekimler Doğa ile Yaman'ı yan yana getirirken, perde arkasında gizemli ve tehlikeli bir plan devreye girer. Yaklaşan tehlike, başta Doğa ve Yaman olmak üzere Keçilik'teki herkesin kaderini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 9. bölümü 5 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.