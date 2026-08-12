Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Saffet'in Keçilik'teki hissesini Doğa'ya sattığının ortaya çıkması, Demir ailesinde büyük bir kırılma yaratır. Yaman, Doğa'yı toprakları ele geçirmekle suçlarken Doğa, hisseyi yalnızca Mert'in eline geçmesini engellemek için aldığını ve gerekirse tapuyu aileye devredebileceğini söyler. Ancak Nesrin'in şehirde yeni bir hayat kurma isteğinden vazgeçmemesi ve Saffet'in ilk kez karısının yanında durması, aile içindeki kırılmayı derinleştirir.

Perihan ve Yaman, Hulusi'nin satıştan haberdar olduğunu öğrenince işin altında daha büyük bir plan olduğunu düşünürler. Bu nedenle açık çatışmadan kaçınır ve doğru zamanı beklemeye karar verirler. Doğa ise tüm baskıya rağmen Keçilik'i büyütme hedefinden vazgeçmez; Vera'yla birlikte yeni turizm projeleri geliştirir ve "Balayı Detoksu" konsepti için tanıtım filmi hazırlıklarına başlar.

Çekimler Doğa ile Yaman'ı yan yana getirirken, perde arkasında gizemli ve tehlikeli bir plan devreye girer. Yaklaşan tehlike, başta Doğa ve Yaman olmak üzere Keçilik'teki herkesin kaderini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa, buzhanede ölümle burun buruna gelir ve olayın kaza değil, bilinçli bir hamle olduğuna inanır; ancak çevresini ikna etmekte zorlanır.

Keçilik’e mutfak hamlesi için gelen Şef Melike, hem yeni menünün kapısını açar hem de Yaman’la geçmişten gelen bağı sayesinde Doğa’nın bastırdığı kıskançlığı ve Yaman’a karşı hislerini görünür kılar.

Hulusi ile Perihan geçmişleriyle yüzleşirken, Mert ve Büşra cephesinde yaşanan gelişmeler herkesi etkileyecek yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Buzhaneye dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar şüpheleri artırırken, Doğa’nın tanıklık ettiği beklenmedik bir olay karakterler arasındaki güven dengesini sarsar.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 10. bölümü 12 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.