Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğa, buzhanede ölümle burun buruna gelir ve olayın kaza değil, bilinçli bir hamle olduğuna inanır; ancak çevresini ikna etmekte zorlanır.

Keçilik’e mutfak hamlesi için gelen Şef Melike, hem yeni menünün kapısını açar hem de Yaman’la geçmişten gelen bağı sayesinde Doğa’nın bastırdığı kıskançlığı ve Yaman’a karşı hislerini görünür kılar.

Hulusi ile Perihan geçmişleriyle yüzleşirken, Mert ve Büşra cephesinde yaşanan gelişmeler herkesi etkileyecek yeni bir gerilimin fitilini ateşler. Buzhaneye dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar şüpheleri artırırken, Doğa’nın tanıklık ettiği beklenmedik bir olay karakterler arasındaki güven dengesini sarsar.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaman’ın Büşra’yla birlikte olduğunu öğrenen Doğa, duygularını saklamaya çalışırken Büşra’nın giderek tehlikeli bir hâl aldığını fark eder. Bu sırada çiftliğin ilk balayı konukları olan Naz ve Oktay, Hulusi’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın kaderini belirleyecektir. Ancak birbirlerinden tamamen farklı dünyalara ait olan çiftin romantik tatili kısa sürede büyük bir krize dönüşür. Onların yaşadıkları, Doğa ile Yaman’ı aşk ve farklılıklar üzerine düşünmeye iterken ikili arasındaki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 11. bölümü 19 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.