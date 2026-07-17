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Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?

Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?

17.07.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?

Dönüş (The Return) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dönüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Dönüş filminin yönetmen koltuğunda Uberto Pasolini oturuyor. Filmin senaristliğini Uberto Pasolini ve John Collee üstleniyor. Peki, Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim? 

DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Kral, Truva Savaşı’ndan dönmüştür ama o yokken krallığında çok şey değişmiştir. Sevgili karısı Penelope kendi evinde tutsaktır ve kral olabilmek için yarışan talipleri peşini hiç bırakmamıştır. Oğulları Telemakhos, onu engel olarak gören bu taliplerin karşısında ölümle yüz yüzedir. Odysseus da değişmiştir elbette, savaş onu çok yıpratmıştır, artık yıllar önceki güçlü savaşçı değildir, ancak kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır.

DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ralph Fiennes

Juliette Binoche

Charlie Plummer

Marwan Kenzari

Claudio Santamaria

Ángela Molina

Roberto Serpi

Chris Corrigan

Maxim Gallozzi

Aaron Cobham

DÖNÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dönüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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