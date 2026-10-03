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Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim?

Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim?

3.10.2026 19:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim?

Durgun Su (Stillwater) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Durgun Su filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim?

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Durgun Su filminin yönetmen koltuğunda  Tom McCarthy oturuyor. Filmin senaristliğini ise Tom McCarthy ve Thomas Bidegain üstleniyor. Peki, Durgun Su filminin konusu ne? Durgun Su filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE?

Durgun Su, işlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Kızının hapse girmesi ile büyük bir yıkıma uğrayan Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından dolayı hapiste bulunan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bill, kendisini zorlu bir mücadelenin içine atar. Ancak onun işi hiç de kolay değildir. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemi ile karşı karşıya kalsa da, kızını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

DURGUN SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Camille Cottin

Abigail Breslin

DURGUN SU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Durgun Su filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.

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