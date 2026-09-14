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Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

14.09.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

Düşman Hattı (Behind Enemy Lines) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşman Hattı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?
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Düşman Hattı filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Veloz ve Zak Penn üstleniyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Batı Avrupa'da yaptıkları keşif uçuşu esnasında fotoğraf çeken pilot Chris Burnett ve partneri Stackhouse'un uçakları esrarengiz birileri tarafından düşürülür. Stackhouse hemen kaçırılır ve esir düşer. Bu esnada Burnett ise tanımadığı bu düşman hattında hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Peşine düşen düşman askerlerinden kaçmaya çalışan talihsiz adamı bu durumdan kurtarmaya çalışan komutanı Reigart'tır. Fakat işler göründüğü gibi değildir...

DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabriel Macht

Owen Wilson

Gene Hackman

DÜŞMAN HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşman Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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