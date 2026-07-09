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Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim?

Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim?

9.07.2026 20:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim?

Emanet filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Emanet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Emanet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Luke Sparke üstleniyor. Peki, Emanet filminin konusu ne? Emanet filminin oyuncuları kim? 

EMANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, geçmişi sırlarla dolu oto tamircisi Orhan Usta’nın ve dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir “emaneti” korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları yirmi dört saatlik süreci anlatıyor.

EMANET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mustafa Üstündağ

Tuvana Türkay

Turgay Tanülkü

Gürgen Öz

Levent Sülün

Kenan Ciniviz

Buğra Soykan Kişioğlu

Yağmur Uzunoğlu

EMANET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Emanet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

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