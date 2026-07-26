Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt’i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley’e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Ashley Greene

Ron Perlman

Jackie Earle Haley

Ernie Hudson

Joel David Moore

Thalia Campbell

Grace Byers

Lynn Whitfield

EMEKLİLİK PLANI IMDb PUANI KAÇ?

Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.