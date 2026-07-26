Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

26.07.2026 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

Emeklilik Planı (The Retirement Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Emeklilik Planı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt’i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley’e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Ashley Greene

Ron Perlman

Jackie Earle Haley

Ernie Hudson

Joel David Moore

Thalia Campbell

Grace Byers

Lynn Whitfield

EMEKLİLİK PLANI IMDb PUANI KAÇ?

Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Sinemalarda 6 film vizyona girecek: Hayatımın Şarkısı, Pinokyo: Kanlı Masal, Onun Şahsi Cehennemi ve daha fazlası...
Sinemalarda 6 film vizyona girecek: Hayatımın Şarkısı, Pinokyo: Kanlı Masal, Onun Şahsi Cehennemi ve daha fazlası... Sinema salonlarında bu hafta dramdan müzikale, korku ve gerilimden animasyona 6 film vizyona girecek.
Fantasistanbul, 10 filmlik seçkisiyle sinemaseverle buluşacak: ‘Düş kurma cesareti’
Fantasistanbul, 10 filmlik seçkisiyle sinemaseverle buluşacak: ‘Düş kurma cesareti’ Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Fantastik Film Festivali “Fantasistanbul”, İBB Beyoğlu Sineması’nda yapılan basın toplantısıyla başladı; 28 Temmuz’a kadar sürecek festivalde Beyoğlu Sineması gösterimleri ücretsiz, Cinemajestic gösterimleri ise 50 TL olarak sinemaseverlerle buluşacak.
The Odyssey izlediyseniz bu filmleri kaçırmayın! Tarihi sinemaya en iyi uyarlayan 8 film
The Odyssey izlediyseniz bu filmleri kaçırmayın! Tarihi sinemaya en iyi uyarlayan 8 film Nolan'ın son eseri olan The Odyssey'den sonra tarihi uyarlama filmleri gündemde yer almaya başladı. İşte, Tarihi sinemaya en iyi uyarlayan 8 film...