Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt’i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley’e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Ashley Greene
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Ernie Hudson
Joel David Moore
Thalia Campbell
Grace Byers
Lynn Whitfield
EMEKLİLİK PLANI IMDb PUANI KAÇ?
Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.