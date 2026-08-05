Cumhuriyet Gazetesi Logo
En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim?

En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim?

5.08.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim?

En Uzun Gece (Vanquish) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. En Uzun Gece filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

En Uzun Gece filminin yönetmen koltuğunda George Gallo oturuyor. Filmin senaristliğini ise George Gallo ve Samuel Bartlett üstleniyor. Peki, En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria’nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

EN UZUN GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ruby Rose

Morgan Freeman

Patrick Muldoon

EN UZUN GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Uzun Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?
Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim? Brooklyn'in Azizleri (Brooklyn's Finest) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?
Çirkin Şansı filminin konusu ne? Çirkin Şansı filminin oyuncuları kim?
Çirkin Şansı filminin konusu ne? Çirkin Şansı filminin oyuncuları kim? Çirkin Şansı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çirkin Şansı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çirkin Şansı filminin konusu ne? Çirkin Şansı filminin oyuncuları kim?
Kirli Para filminin konusu ne? Kirli Para filminin oyuncuları kim?
Kirli Para filminin konusu ne? Kirli Para filminin oyuncuları kim? Kirli Para (Armor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirli Para filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirli Para filminin konusu ne? Kirli Para filminin oyuncuları kim?