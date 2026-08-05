En Uzun Gece filminin yönetmen koltuğunda George Gallo oturuyor. Filmin senaristliğini ise George Gallo ve Samuel Bartlett üstleniyor. Peki, En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria’nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

EN UZUN GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ruby Rose

Morgan Freeman

Patrick Muldoon

EN UZUN GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Uzun Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.