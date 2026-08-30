Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol’da, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak edilirken, beklenen açıklama geldi. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da programı yeni sezon ne zaman başlıyor?
ESRA EROL’DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol’da programının yeni sezonu 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak. Program, yeni sezonda da hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanacak.
ESRA EROL’DA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Esra Erol’da, yeni sezonda saat 16.00’da ekrana gelecek. Programda izleyicilerin gündeminde olan kayıp vakaları, aile meseleleri ve çeşitli sosyal konular ele alınacak.