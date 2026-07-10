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Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?

Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?

10.07.2026 17:39:00
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Haber Merkezi
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Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?

Evdekiler (The Owners) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evdekiler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim?
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Evdekiler filminin yönetmen koltuğunda Julius Ber oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mathieu Gompel ve Julius Berg üstleniyor. Peki, Evdekiler filminin konusu ne? Evdekiler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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EVDEKİLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup arkadaş, soygun yapmak için ideal evi bulduklarını düşünür. Ev sahipleri evde yoktur ve bu sayede ekip, soygunu rahatça gerçekleştirebilecektir. Ancak hırsızlar, yüklü miktarda para ile dolu olduğunu düşündükleri eve girdiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Evin sahibi olan yaşlı çift evlerine erken dönünce grubunun planları altüst olur. Kendilerini bir anda ölümcül bir kedi fare oyununun içinde bulan hırsızlar, içine düştükleri kabustan kurtulmak için savaşmak zorunda kalır.

EVDEKİLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maisie Williams

Sylvester McCoy

Rita Tushingham

EVDEKİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Evdekiler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.

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