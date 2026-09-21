Evlilik Güzeldir dizisi yeni bölümü ne zaman? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor?

TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşan Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan

Hande Soral

Emre Bey

İlayda Alişan

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Yıldız Kültür

Hande Katipoğlu

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir dizisi 21 Eylül Pazartesi akşamı 3. bölümü ile ekranlara gelecek.

EVLİLİK GÜZELDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep'i Ali Rıza'nın isteme gecesi, Sinan'ın anne ve babası Ant ve Aycan'ın 'baskın' gibi ziyaretiyle bölünür. Servet’in peşindeki adamların Mesut Bahtiyar'ın evini basmasıyla büyük bir arbede yaşanır. Yasemin’i korumaya çalışırken başına darbe alan Sinan hastaneye kaldırılırken, iki aile arasında yaşanan gerginlik Yasemin ile Sinan’ın ilişkisini de etkiler. Üstelik Melek’in paylaştığı fotoğraf Yasemin’in kafasındaki soru işaretlerini artırır. Çift, tüm çabalarına rağmen ayrılığın eşiğine gelir. Yıllar sonra mahalleye dönen Murat, Zeynep’in Ali Rıza’yla evlenme kararıyla sarsılır. Murat, geçmişiyle bağlarını koparmaya hazırlanırken Saadet’ten öğrendiği gerçek dengeleri değiştirir. Yıllar sonra mahalleye dönen Murat için Zeynep’in Ali Rıza’yla evlenme kararı büyük bir darbe olur. Zeynep’i kaybettiğini düşünen Murat, geçmişiyle bağlarını koparıp hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Ancak Saadet’ten öğrendiği bir gerçek, Murat’ın bütün planlarını değiştirir. Servet’in Ali Rıza’dan aldığı para yüzünden gururu incinen Zeynep üzülmesin diye Mesut, eşinden kalan en kıymetli hatırayı gözden çıkarır. Bahtiyar ailesinin diğer üyelerinin hayatında da hareketlilik eksik olmaz. Sevgili rolü yapmak zorunda kalan Aslı ile Can’ın oyunu, ikiliyi giderek birbirine yaklaştırır. Nergis ile Sezai arasındaki tatlı çekişme devam ederken, Bahar’ın okuluna gelen yeni rakibi Diyar genç kızın hayatına bambaşka bir heyecan getirir.