Evlilik Güzeldir dizisi yeni bölümü ne zaman? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor?

TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşan Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan

Hande Soral

Emre Bey

İlayda Alişan

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Yıldız Kültür

Hande Katipoğlu

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir dizisi 28 Eylül Pazartesi akşamı 4. bölümü ile ekranlara gelecek.

EVLİLİK GÜZELDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Aileler arasında yaşananların ardından Yasemin ve Sinan’ın üç yıllık ilişkisi büyük bir kırılma yaşayacak. Aycan ve Ant, Sinan’ı Yasemin’den uzaklaştırmak için Melek’ten yardım isterken Sinan’ın yapacağı beklenmedik hamle, Yasemin’in bütün kararlarını yeniden sorgulamasına neden olacak. Emine’den kalan broşun eşine düşecekler Zeynep’in kendisi döndükten sonra evlenmeye karar verdiğini öğrenen Murat, mahalleden ayrılmaktan vazgeçecek. Neriman’ın, Emine’den kalan broşu geri vermek üzere konağa geldiği sırada çantasının çalınması ise yeni bir koşuşturmayı beraberinde getirecek. Murat, Servet ve Ali Rıza, Mesut için manevi değeri büyük olan broşu bulabilmek için harekete geçecek. Nergis ve Sezai arasındaki gerilim yerini yeni bir gelişmeye bırakacak Nergis, yaşananların ardından Sezai’yi şikâyet etmekten son anda vazgeçecek. Sezai ise Nergis’ten habersiz bir şekilde onun şiirlerini bestelemeyi sürdürecek. Üniversitedeki ortak projeleri için bir araya gelen Bahar ve Diyar, daha ilk günden birbirleriyle atışmaya devam edecek. Aralarındaki tatlı rekabet, ikilinin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak. Aslı ve Can Arasındaki Yakınlık Artacak Sahte sevgililikleri giderek farklı bir boyut kazanan Aslı ile Can, reklam çekiminde yeniden bir araya gelecek. İkilinin arasındaki yakınlık giderek artarken Mesut ile Can’ın adliye koridorunda evlilik ve boşanma üzerine yaşayacağı sert tartışma yeni bir gerilimin kapısını aralayacak. Murat’ın isteği Mesut Baba’yı şaşkına çevirecek Zeynep’in kendisini hâlâ seviyor olabileceğini öğrenmesinin ardından mahalleden gitmekten vazgeçen Murat’ın atacağı yeni adım dengeleri değiştirecek. Murat’ın Mesut Baba’dan isteyeceği şey ise başta Mesut olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek.