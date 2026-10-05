Evlilik Güzeldir dizisi yeni bölümü ne zaman? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor?

TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşan Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar..

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan

Hande Soral

Emre Bey

İlayda Alişan

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Yıldız Kültür

Hande Katipoğlu

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir dizisi 5 Ekim Pazartesi akşamı 5. bölümü ile ekranlara gelecek.

EVLİLİK GÜZELDİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Barışmalarının ardından ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Yasemin ve Sinan, bu kez ailelerini ikna etmek için harekete geçer. Ancak iki ailenin sürece dâhil olmasıyla işler yine planladıkları gibi gitmez. İkili aşmaları gereken yeni engellerle nasıl başa çıkacak? Aslı ve Can’ın bir oyun olarak başlayan ilişkisi, reklam kampanyasının büyümesiyle bambaşka bir boyut kazanır. Birbirlerine karşı hissettiklerini kabullenmekten kaçınan ikili, aralarına mesafe koymaya çalışsa da beklenmedik gelişmeler onları yeniden bir araya getirir. Murat, Vera ve David’e verdiği sözü yerine getirebilmek için çözüm ararken Zeynep’le yolları bir kez daha kesişir. Zeynep’in yanında olmaktan vazgeçmeyen Ali Rıza’nın varlığı ise Murat’ın duygularını daha da görünür hale getirir. Saklanan gerçekler ve yanlış anlaşılmalarla üçlü arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Nergis ile Sezai arasında yaşanan talihsiz olaylar, ikilinin birbirini daha yakından tanımasına vesile olur. Sezai’nin sakladığı yeteneğe dair ipuçları da Nergis’in ona başka bir gözle bakmasını sağlar. Melek’in iş hayatında yaşadığı beklenmedik gelişme, Sinan ve Yasemin’in evlilik planlarını da etkileyecek yeni bir süreci başlatır. Kendini bu karmaşanın ortasında bulan Servet’in Melek’le yollarının kesişmesi ise yepyeni ve eğlenceli bir hikâyenin kapısını aralar. Saadet’in Ayşe’yle kurduğu yakınlık yeni gelişmelerin habercisi olurken Mesut Bey, evlenmek istedikleri halde maddi imkânsızlıklarla mücadele eden genç bir çiftin hikâyesinden derinden etkilenir. Tam da bu sırada karşısına çıkan anlamlı bir teklif, onu önemli bir kararın eşiğine getirir.