Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?

Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?

20.08.2026 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Peki, Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

NOW ekranlarının merakla beklenen yeni sezon projelerinden biri olan Evlilik Güzeldir, yayımlanan ilk tanıtımıyla dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un köklü semtlerinden birinde beş kızı ve yaşlı annesiyle yaşayan, yıllardır binlerce çiftin nikahını kıymış "evlendirme rekortmeni" nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın hikayesini merkezine alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Fikret Kuşkan

Hande Soral

Emre Bey

İlayda Alişan

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Yıldız Kültür

Hande Katipoğlu

EVLİLİK GÜZELDİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlilik Güzeldir dizisinin Eylül 2026’da başlaması bekleniyor. Yapımın yayın günü ve saati henüz açıklanmadı.

İlgili Konular: #trt #konusu nedir? #yeni dizi #Evlilik Güzeldir

İlgili Haberler

'Hatalı tarih yazım' iddiasıyla 1 milyon liralık dava açıldı: TRT yapımı dizi mahkemelik oldu
'Hatalı tarih yazım' iddiasıyla 1 milyon liralık dava açıldı: TRT yapımı dizi mahkemelik oldu Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, TRT 1'de yayımlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 66'ncı bölümündeki tarihsel hata nedeniyle daha önce TRT ve dizinin yapım ekibine ihtarname göndermişti. Yakup, ihtarda istenen özür ve düzeltmenin yapılmadığını ileri sürerek hukuki süreci başlattı. Yapımcı ve senarist hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, TRT Genel Müdürlüğü’ne de 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı.
Uzak Şehir dizisinde yeni sezon heyecanı: Çekim tarihi ve detaylar belli oldu
Uzak Şehir dizisinde yeni sezon heyecanı: Çekim tarihi ve detaylar belli oldu Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan AyNa Yapım imzalı "Uzak Şehir" dizisi, başarılı geçen sezonun ardından 3. sezon çekimleri için bugün sete çıkıyor. İstanbul'da başlayacak çekimlerin ardından ekipler, sürpriz sahneler için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.
Survivor'ın yıldızı Hilmi Cem İntepe evlendi: Nikah töreninden ilk kareler
Survivor'ın yıldızı Hilmi Cem İntepe evlendi: Nikah töreninden ilk kareler Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Yakın dostlarının ve ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı çiftin mutlu anları sosyal medyada paylaşıldı.