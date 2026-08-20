NOW ekranlarının merakla beklenen yeni sezon projelerinden biri olan Evlilik Güzeldir, yayımlanan ilk tanıtımıyla dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak?
EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, İstanbul'un köklü semtlerinden birinde beş kızı ve yaşlı annesiyle yaşayan, yıllardır binlerce çiftin nikahını kıymış "evlendirme rekortmeni" nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın hikayesini merkezine alıyor.
EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?
Fikret Kuşkan
Hande Soral
Emre Bey
İlayda Alişan
Seçkin Özdemir
Yusuf Çim
Nil Sude Albayrak
Gözde Okur
Ferit Aktuğ
Anıl Çelik
Sera Tokdemir
Hazım Körmükçü
Yıldız Kültür
Hande Katipoğlu
EVLİLİK GÜZELDİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evlilik Güzeldir dizisinin Eylül 2026’da başlaması bekleniyor. Yapımın yayın günü ve saati henüz açıklanmadı.