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Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?

Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?

15.09.2026 15:26:00
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Haber Merkezi
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Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?

Farklı Bir Son (Another End) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı Bir Son filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?
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Farklı Bir Son filminin yönetmen koltuğunda Piero Messina oturuyor. Filmin senaristliğini ise Piero Messina ve Giacomo Bendotti üstleniyor. Peki, Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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FARKLI BİR SON FİLMİNİN KONUSU NE?

Sal, hayatının aşkı Zoe'yi kaybettiğinden beri eski halinin yalnızca bir gölgesidir. O zamandan beri onunla ilgili anılarıyla yaşar. Sal'ın bu durumuna kız kardeşi Ebe endişelenmektedir. Kardeşi için bir şeyler yapmak isteyen Ebe, ona ölen kişinin bilincini kısa bir süreliğine hayata döndürerek ayrılık acısını hafifletebileceğinin reklamını yapan yeni bir teknoloji olan "Başka Bir Son"a yönelmesini önerir. Ve böylece Sal, Zoe ile yeniden tanışır, ancak bu sefer başka bir kadının bedeninde.

FARKLI BİR SON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gael García Bernal

Renate Reinsve

Bérénice Bejo

FARKLI BİR SON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Farklı Bir Son filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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