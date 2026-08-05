For Evigt filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaa Salim üstleniyor. Peki, For Evigt filminin konusu ne? For Evigt filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

FOR EVIGT FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç iklim değişikliği bilimcisi Elias, gelecek vadeden şarkıcı Anita'ya aşık olur. Ancak tehlikeli bir iklim değişikliği fenomenini araştırmak üzere bir göreve katılma fırsatı karşısına çıkınca, aşkı değil kariyeri seçer. Yıllar sonra, görevi sırasında, farklı bir seçim yapsaydı hayatının nasıl olabileceğine dair bir vizyon yaşar ve kısa süre sonra Elias, olabileceklere sahip olma konusunda takıntılı hale gelir.

FOR EVIGT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Simon Sears

Nanna Øland Fabricius

Magnus Krepper

FOR EVIGT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

For Evigt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.