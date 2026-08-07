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Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ne? Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin oyuncuları kim?

Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ne? Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin oyuncuları kim?

7.08.2026 10:21:00
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Haber Merkezi
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Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ne? Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin oyuncuları kim?

Fukushima 50: Nükleer Felaket (Fukushima 50) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ne? Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin oyuncuları kim?
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Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin yönetmen koltuğunda Setsurô Wakamatsu oturuyor. Filmin senaristliğini ise Yoichi Maekawa üstleniyor. Peki, Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin konusu ne? Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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FUKUSHİMA 50: NÜKLEER FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'daki Fukushima Daiichi tesisindeki işçiler, 2011'de bir deprem ve tsunamiyle bölge harap olduktan sonra, tümüyle yıkımı önlemek için hayatlarını riske atıyor ve nükleer santralde kalıyor.

FUKUSHİMA 50: NÜKLEER FELAKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ken Watanabe

Koichi Sato

Hidetaka Yoshioka

Naoto Ogata

FUKUSHİMA 50: NÜKLEER FELAKET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fukushima 50: Nükleer Felaket filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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