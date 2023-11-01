TV yayın akışı 1 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sahte Kabadayı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Atla Gel Şaban
23:30 Sahte Kabadayı
01:15 Aile
03:45 Atla Gel Şaban
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Adım Farah
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:45 Hudutsuz Sevda
03:30 Kirli Sepeti
05:45 Yaz Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Lingo
03:55 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:45 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:30 Ömer
02:00 Söz
04:00 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Asgari ücretliye kötü haber!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı