TV yayın akışı 10 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 09:49
<p>Hafta sonuna başldığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı Özel</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna başldığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı Özel

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:15 Köpekbalığı İstilası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 İyilik</p> <p>16:00 Bir Peri Masalı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>23:15 İyilik</p> <p>01:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 İyilik

01:45 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Çöp Adam</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Çöp Adam</p> <p>14:00 Gecenin Ucunda</p> <p>16:10 Yerli Dizi</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show </p> <p>01:30 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

16:10 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çöp Adam

22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show 

01:30 Çöp Adam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Güzel Günler </p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Güzel Günler</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Tuzak</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Pişir de Görelim</p> <p>16:00 Salur Kazan</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

16:00 Salur Kazan

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:20 Kalk Gidelim</p> <p>09:55 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:50 Yürek Çıkmazı</p> <p>17:00 Ana Haber</p> <p>18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Fas-Portekiz"</p> <p>20:00 Gönül Dağı Özel</p> <p>22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-Fransa"</p> <p>00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi </p> <p>01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Kalk Gidelim

09:55 Hayallerinin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Fas-Portekiz"

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-Fransa"

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>14:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

14:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Aldatmak

Film dizi hangi film/dizi var?

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