TV yayın akışı 10 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2023 Çarşamba, 12:42
<p>Hafta ortasına geldiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...</p>

Hafta ortasına geldiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat </p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün </p> <p>12:45 Yalnız Kalpler </p> <p>13:30 En Hamarat Benim </p> <p>16:30 Adım Farah </p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber </p> <p>20:00 Adım Farah </p> <p>23:30 Gülcemal </p> <p>02:00 Tetikçinin Oğlu </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 

12:45 Yalnız Kalpler 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Adım Farah 

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 

20:00 Adım Farah 

23:30 Gülcemal 

02:00 Tetikçinin Oğlu 

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p> 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p> 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde </p> <p>16:00 Söz 18:15 Star Haber </p> <p>19:00 Çöp Adam </p> <p>20:00 Çöp Adam </p> <p>00:15 Ömer</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 

16:00 Söz 18:15 Star Haber 

19:00 Çöp Adam 

20:00 Çöp Adam 

00:15 Ömer

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık </p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa </p> <p>11:15 Survivor 2023 </p> <p>12:15 Survivor Panorama </p> <p>15:00 Canım Annem </p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz </p> <p>20:00 Survivor 2023 </p> <p>22:00 Şampiyonlar Ligi Milan-İnter </p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz </p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık 

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 

11:15 Survivor 2023 

12:15 Survivor Panorama 

15:00 Canım Annem 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

20:00 Survivor 2023 

22:00 Şampiyonlar Ligi Milan-İnter 

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta? </p> <p>11:00 Yaprak Dökümü </p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta </p> <p>16:00 Aşk ve Umut </p> <p>17:00 Hicran </p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber </p> <p>20:00 Kraliçe</p> <p> 23:45 Camdaki Kız </p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Aşk ve Umut 

17:00 Hicran 

18:40 Kanal D Ana Haber 

20:00 Kraliçe

 23:45 Camdaki Kız 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa </p> <p>08:00 Bu Sabah </p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk </p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi </p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme </p> <p>18:45 Show Ana Haber </p> <p>20:00 Üç Kağıtçı </p> <p>21:45 Atla Gel Şaban </p> <p>23:45 Aile </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa 

08:00 Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Üç Kağıtçı 

21:45 Atla Gel Şaban 

23:45 Aile 

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı </p> <p>06:15 Adını Sen Koy </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse </p> <p>13:15 Kalk Gidelim </p> <p>16:20 Seksenler </p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p> 19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları </p> <p>19:40 İddiaların Aksine </p> <p>20:00 Müslüm </p> <p> 22:35 Gönül Dağı </p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı 

06:15 Adını Sen Koy 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13:15 Kalk Gidelim 

16:20 Seksenler 

19:00 Ana Haber

 19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları 

19:40 İddiaların Aksine 

20:00 Müslüm 

 22:35 Gönül Dağı 

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p> 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert </p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p> 14:00 Mutfak Bahane </p> <p>16:00 Esra Erol’da </p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p> 20:00 Kuruluş Osman </p> <p>00:20 Küçük Bir Gün Işığı </p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası

 14:00 Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol’da 

19:00 ATV Ana Haber

 20:00 Kuruluş Osman 

00:20 Küçük Bir Gün Işığı 

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