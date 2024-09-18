TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 09:33
TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Güneşi Beklerken

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.40 Gönül Dağı

18.40 İddiaların Aksine

18.45 Ana Haber

19.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bologna-Shakhtar Donetsk"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Club Brugge-Borussia Dortmund"

00.15 Yabancı Sinema "Son Şans"

02.25 Seksenler

03.35 Gönül Dağı

TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 Gazete Magazin / Canlı

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 18 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV rehberi yayın akışı

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