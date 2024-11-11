TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2024 Pazartesi, 09:38
TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11 Kasım Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Köyden İndim Şehire 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI: Dilberay 20:00 

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:30 Uzak Şehir

01:00 Uzak Şehir

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:05 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

03:15 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

00:15 Deha

02:30 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Köyden İndim Şehire

21:45 Yalı Çapkını

01:00 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Dilberay

22:50 Metrodan Kaçış

00:50 Metrodan Kaçış

02:50 Ateş Kuşları

05:45 Kalp Yarası

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 11 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Gizli Bahçe

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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