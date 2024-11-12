TV yayın akışı 12 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni bölüm)

NOW: Gizli Bahçe (Yeni bölüm)

ATV: Bir Gece Masalı (Yeni bölüm)

Kanal D : Uzak Şehir

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı