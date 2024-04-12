TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 12 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan Cuma TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2024 Cuma, 09:35
TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18.15 Star Haber

19:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

20:00 Yalı Çapkını

23:30 Son Kale Hacıbey

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

07:45 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:20 Kod Adı Kırlangıç

17:45 Lingo Türkiye Bayram Özel

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:00 Lingo Türkiye Bayram Özel

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:40 Alişan İle Hayata Gülümse

06:00 Kapanış

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

07.15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV Yayın Akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

13:30 Şahane Hayatım

16:30 Kırk Yalan

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar

22:30 Gaddar

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim

22:45 Afara

TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şansımı Seveyim

12:50 Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:00 Bumblebee

22:40 Joker

TV rehberi Kanal D Show TV TV 8 NOW TV Star TV

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