TV yayın akışı 12 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 12 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 12 Nisan Cuma TV rehberi...
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18.15 Star Haber
19:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
20:00 Yalı Çapkını
23:30 Son Kale Hacıbey
TRT 1 Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
07:45 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:20 Kod Adı Kırlangıç
17:45 Lingo Türkiye Bayram Özel
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:00 Lingo Türkiye Bayram Özel
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:40 Alişan İle Hayata Gülümse
06:00 Kapanış
TV8 Yayın Akışı
07.15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV Yayın Akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Kızıl Goncalar
13:30 Şahane Hayatım
16:30 Kırk Yalan
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar
22:30 Gaddar
KANAL D Yayın Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim
22:45 Afara
ATV Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Şansımı Seveyim
12:50 Oscar Çöllerde
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:00 Bumblebee
22:40 Joker
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