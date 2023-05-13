TV yayın akışı 13 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:16
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Midway</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Midway

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Gülcemal</p> <p>14:45 Yasak Elma</p> <p>16:15 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>22:45 Gülcemal</p> <p>01:30 AGO</p> <p>04:00 Yasak Elma</p> <p>06:00 Adım Farah</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:15 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

22:45 Gülcemal

01:30 AGO

04:00 Yasak Elma

06:00 Adım Farah

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Beşinci Tat</p> <p>14:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>17:00 Kardeşlik Maçı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Kraliçe</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>05:30 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Üç Kız Kardeş

17:00 Kardeşlik Maçı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Kraliçe

02:30 Kuzey Güney

05:30 Müzik Arası

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Çöp Adam</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Midway</p> <p>22:45 Midway</p> <p>01:30 Çöp Adam</p> <p>04:15 Bir Şansım Olsa</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:40 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Midway

22:45 Midway

01:30 Çöp Adam

04:15 Bir Şansım Olsa

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Aile</p> <p>02:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>05:00 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Ege'nin Hamsisi</p> <p>09:45 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:00 Tek Yürek 04.17</p> <p>11:35 Türk Sineması "Mutlu Oyuncak Dükkanı"</p> <p>12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları</p> <p>17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pekin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Gönül Dağı</p> <p>04:00 Hayallerin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Ege'nin Hamsisi

09:45 Hayallerin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:35 Türk Sineması "Mutlu Oyuncak Dükkanı"

12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pekin Çift ile Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

04:00 Hayallerin Peşinde

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Aldatmak

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 O Ses Türkiye</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:45 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panaroma

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

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