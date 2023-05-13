TV yayın akışı 13 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Midway
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülcemal
14:45 Yasak Elma
16:15 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
22:45 Gülcemal
01:30 AGO
04:00 Yasak Elma
06:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Üç Kız Kardeş
17:00 Kardeşlik Maçı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Kraliçe
02:30 Kuzey Güney
05:30 Müzik Arası
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:40 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Midway
22:45 Midway
01:30 Çöp Adam
04:15 Bir Şansım Olsa
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Ege'nin Hamsisi
09:45 Hayallerin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:35 Türk Sineması "Mutlu Oyuncak Dükkanı"
12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pekin Çift ile Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
04:00 Hayallerin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panaroma
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
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