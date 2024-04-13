TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Nisan Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:15 Hayalimdeki Düğün
00:15 Ömer
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Bir Sevdadır
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:10 Kara Ağaç Destanı
02:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
03:30 Bir Sevdadır
06:00 Yaşam Başka Yerde
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Cımbız Ali
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şabaniye
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Bahar
01:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
22:45 Kirli Sepeti
01:30 Şahane Hayatım
04:00 Kefaret
06:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Yabancı Sinema
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Bumblebee
12:40 Ateş Kuşları
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı
01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Kuruluş Osman
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