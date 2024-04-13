TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Nisan Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2024 Cumartesi, 09:30
TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hayalimdeki Düğün 

22:15 Hayalimdeki Düğün

00:15 Ömer

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Bir Sevdadır

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:10 Kara Ağaç Destanı

02:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

03:30 Bir Sevdadır

06:00 Yaşam Başka Yerde

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Cımbız Ali 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şabaniye 

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Bahar

01:30 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

22:45 Kirli Sepeti

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Yabancı Sinema

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

05:00 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 13 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Bumblebee 

12:40 Ateş Kuşları

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Kuruluş Osman

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