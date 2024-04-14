TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
12:45 KİRLİ SEPETİ
16:00 HUDUTSUZ SEVDA
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 KİRLİ SEPETİ
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 BENİM TATLI YALANIM
08:15 DR.ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK
09:00 SAKLA BENİ
11:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
14:15 YALI ÇAPKINI
16:15 ÖMER
18:15 STAR HABER
19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 BAHT OYUNU
08:30 KONUŞTUKÇA
09:30 SET EKSTRA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
12:45 EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ
13:45 ARDA İLE OMUZ OMUZA
14:45 TAŞ KAĞIT MAKAS
16:30 ÜÇ KIZ KARDEŞ
18:30 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 YARGI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 FATOŞ SOKAKLARIN MELEĞİ
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 MAVİ BONCUK
15:00 BAHAR
18:25 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 GERZEK ŞABAN
21:45 ÜÇ KAĞITÇI
23:15 GERZEK ŞABAN
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
11:30 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI
13:20 KURULUŞ OSMAN
16:10 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM
19:00 ATV ANA HABER
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 BİR YEMEK OLSAN
10:00 GAZETE MAGAZİN
14:15 CEVAP VER TÜRKİYE
16:30 ÇARKIFELEK
20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:25 KÜL MASALI
08:55 MEHMED: FETİHLER SULTANI
11:45 ENİNE BOYUNA
13:00 BİRAZ KÜL BİRAZ DUMAN
14:00 GÖNÜL DAĞI
17:15 KOD ADI KIRLANGIÇ
19:00 ANA HABER
20:00 TEŞKİLAT
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