TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2024 Pazar, 11:11
TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Nisan Pazar TV rehberi...

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

12:45 KİRLİ SEPETİ

16:00 HUDUTSUZ SEVDA

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 KİRLİ SEPETİ

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 BENİM TATLI YALANIM

08:15 DR.ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK

09:00 SAKLA BENİ

11:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:15 YALI ÇAPKINI

16:15 ÖMER

18:15 STAR HABER

19:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 BAHT OYUNU

08:30 KONUŞTUKÇA

09:30 SET EKSTRA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:45 EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ

13:45 ARDA İLE OMUZ OMUZA

14:45 TAŞ KAĞIT MAKAS

16:30 ÜÇ KIZ KARDEŞ

18:30 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 YARGI

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 FATOŞ SOKAKLARIN MELEĞİ

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 MAVİ BONCUK

15:00 BAHAR

18:25 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 GERZEK ŞABAN

21:45 ÜÇ KAĞITÇI

23:15 GERZEK ŞABAN

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

11:30 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

13:20 KURULUŞ OSMAN

16:10 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM

19:00 ATV ANA HABER

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 BİR YEMEK OLSAN

10:00 GAZETE MAGAZİN

14:15 CEVAP VER TÜRKİYE

16:30 ÇARKIFELEK

20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024

TV yayın akışı 14 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 KÜL MASALI

08:55 MEHMED: FETİHLER SULTANI

11:45 ENİNE BOYUNA

13:00 BİRAZ KÜL BİRAZ DUMAN

14:00 GÖNÜL DAĞI

17:15 KOD ADI KIRLANGIÇ

19:00 ANA HABER

20:00 TEŞKİLAT

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